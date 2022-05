Francia, a Grenoble si può indossare il burkini. Si riapre il dibattito sulla laicità dello Stato (Di martedì 17 maggio 2022) Non si placa, in Francia, la questione del velo islamico e degli altri abiti tradizionali indossati dalle donne musulmane, ma soprattutto del rapporto tra libertà personale e laicità dello Stato. Questa volta a far discutere è la decisione dell’amministrazione di Grenoble di consentire l’uso del burkini, ossia il costume intero pensato che lascia scoperti solo il volto, le mani e i piedi, nelle piscine pubbliche. Questo indumento, infatti, è proibito in quasi tutti gli impianti nazionali ma lunedì scorso il consiglio comunale della città nel sud-est del Paese ha approvato, se pur con una maggioranza risicata, il provvedimento che ne permette l’utilizzo nelle piscine locali. Una notizia che ha riaperto un dibattito mai sopito sulla questione. La ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 17 maggio 2022) Non si placa, in, la questione del velo islamico e degli altri abiti tradizionali indossati dalle donne musulmane, ma soprattutto del rapporto tra libertà personale e. Questa volta a far discutere è la decisione dell’amministrazione didi consentire l’uso del, ossia il costume intero pensato che lascia scoperti solo il volto, le mani e i piedi, nelle piscine pubbliche. Questo indumento, infatti, è proibito in quasi tutti gli impianti nazionali ma lunedì scorso il consiglio comunale della città nel sud-est del Paese ha approvato, se pur con una maggioranza risicata, il provvedimento che ne permette l’utilizzo nelle piscine locali. Una notizia che ha riaperto unmai sopitoquestione. La ...

Dep35022022 : Scopro ora che in Francia uno non puo vestirsi come c@zzo gli pare in spiaggia o piscina (il costumino intero per u… - Luce_news : Francia, a Grenoble si può indossare il burkini. Si riapre il dibattito sulla laicità dello Stato - AdriMCMLXI : In Francia si discute di nuovo di burqini e laicità dello stato - Tag43_ita : L'ordinanza del sindaco di Grenoble che ne autorizza l'uso nelle piscine comunali divide la politica. Festeggiano l… - morsmordraco : RT @ilpost: Da anni in Francia si discute ciclicamente di “burqini” (o “burkini”): nelle ultime settimane se ne è riparlato perché sarà per… -