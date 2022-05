Francesca Sofia Novello e la prima (dolcissima) foto della piccola Giulietta (Di martedì 17 maggio 2022) È diventata mamma da poco più di due mesi, e sono rarissime le occasioni in cui Francesca Sofia Novello ha condiviso sui social foto della sua bambina, Giulietta, nata dalla sua relazione con il campione di MotoGp Valentino Rossi. Ma questa volta la modella ha pubblicato uno scatto davvero dolcissimo. In un post condiviso su Instagram, Francesca Sofia Novello ha mostrato alcuni attimi di relax insieme alla bimba: nella prima foto appare da sola, mentre si gode il primo sole su un lettino; nella seconda, invece, appare per la prima volta il viso della piccola Giulietta, baciata sulla guancia dalla mamma. Finora, ... Leggi su diredonna (Di martedì 17 maggio 2022) È diventata mamma da poco più di due mesi, e sono rarissime le occasioni in cuiha condiviso sui socialsua bambina,, nata dalla sua relazione con il campione di MotoGp Valentino Rossi. Ma questa volta la moha pubblicato uno scatto davvero dolcissimo. In un post condiviso su Instagram,ha mostrato alcuni attimi di relax insieme alla bimba: nellaappare da sola, mentre si gode il primo sole su un lettino; nella seconda, invece, appare per lavolta il viso, baciata sulla guancia dalla mamma. Finora, ...

Advertising

infoitcultura : Francesca Sofia Novello e la prima (dolcissima) foto della piccola Giulietta - zazoomblog : Francesca Sofia Novello presenta Giulietta in una rara foto su Instagram - #Francesca #Sofia #Novello #presenta - Sofia_1_vv : RT @francycognato: Gattini in cerca di casa,coccole e amore?????? Sì trovano a Palermo, ma li portiamo in tutta Italia dopo preaffido già v… - sofia_vasto : RT @Emilystellaemi2: AIUTIAMO IL RIFUGIO DI FRANCESCA CON IL 5 × 1000 . GRAZIE INFINITE A TUTTI VOI ?????????????????????????????????????? https://t.… - sofia_vasto : RT @francycognato: Gattini in cerca di casa,coccole e amore?????? Sì trovano a Palermo, ma li portiamo in tutta Italia dopo preaffido già v… -