Francesca Sofia Novello e la prima (dolcissima) foto della piccola Giulietta (Di martedì 17 maggio 2022) La modella ha pubblicato su Instagram un rarissimo scatto della figlia, nata a marzo 2022 dalla sua relazione con Valentino Rossi: per la prima volta mostra il volto della bimba. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 17 maggio 2022) La moha pubblicato su Instagram un rarissimo scattofiglia, nata a marzo 2022 dalla sua relazione con Valentino Rossi: per lavolta mostra il voltobimba. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

sofia_vasto : RT @UnOnlus: Inviato aiuto pari a €. 120 per i #gatti di Francesca Lanzillo ?? ***Per #DIFFONDERE ed #AIUTARCI, clicca su questo link: htt… - infoitcultura : Francesca Sofia Novello e la prima (dolcissima) foto della piccola Giulietta - zazoomblog : Francesca Sofia Novello presenta Giulietta in una rara foto su Instagram - #Francesca #Sofia #Novello #presenta - Sofia_1_vv : RT @francycognato: Gattini in cerca di casa,coccole e amore?????? Sì trovano a Palermo, ma li portiamo in tutta Italia dopo preaffido già v… - sofia_vasto : RT @Emilystellaemi2: AIUTIAMO IL RIFUGIO DI FRANCESCA CON IL 5 × 1000 . GRAZIE INFINITE A TUTTI VOI ?????????????????????????????????????? https://t.… -