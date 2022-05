Frana di Valpiana, a Gandino via ai lavori sulla parete rocciosa (Di martedì 17 maggio 2022) Sono partiti martedì 17 maggio i lavori nell’area montana di Valpiana di Gandino, dove dallo scorso 25 aprile incombe uno smottamento di grandi masse rocciose, in parte già staccatesi dalla parete e piombate sulla sottostante strada carrabile che collega Gandino con Valpiana e la Malga Lunga di Sovere. In queste settimane l’alacre lavoro dell’Amministrazione gandinese guidata dal sindaco Elio Castelli e quello dei tecnici comunali unitamente allo Studio Geologico G.E.A. di S.Ghilardi con sede a Ranica ha sortito un duplice positivo effetto: da un lato lo stanziamento di 150.000 euro da parte di Regione Lombardia destinati a coprire i costi dei lavori e dall’altro la predisposizione nel dettaglio di un progetto esecutivo, di fatto stralcio di quello più ... Leggi su bergamonews (Di martedì 17 maggio 2022) Sono partiti martedì 17 maggio inell’area montana didi, dove dallo scorso 25 aprile incombe uno smottamento di grandi masse rocciose, in parte già staccatesi dallae piombatesottostante strada carrabile che collegacone la Malga Lunga di Sovere. In queste settimane l’alacre lavoro dell’Amministrazione gandinese guidata dal sindaco Elio Castelli e quello dei tecnici comunali unitamente allo Studio Geologico G.E.A. di S.Ghilardi con sede a Ranica ha sortito un duplice positivo effetto: da un lato lo stanziamento di 150.000 euro da parte di Regione Lombardia destinati a coprire i costi deie dall’altro la predisposizione nel dettaglio di un progetto esecutivo, di fatto stralcio di quello più ...

ValserianaNews : Partiti i lavori per la messa in sicurezza della frana in Valpiana - Valseriana News - ValserianaNews : Gandino: partiti questa mattina i lavori per la messa in sicurezza della frana in Valpiana - PrimaBergamo : Frana di Valpiana, a Gandino partiti i lavori in parete per riaprire al transito la strada: Lavori al via, martedì… - AmoBergamo : #Bergamo Frana di Valpiana, a Gandino partiti i lavori in parete per riaprire al transito la strada -