FOTO, Virtus Entella-Palermo: tifosi rosanero al Comunale per il match dei playoff (Di martedì 17 maggio 2022) Iniziano a radunarsi sul piazzale antistante lo Stadio Comunale di Chiavari, in tifosi del Palermo arrivati dalla Sicilia per sostenere gli uomini di Silvio Baldini nella sfida con la Virtus Entella Leggi su mediagol (Di martedì 17 maggio 2022) Iniziano a radunarsi sul piazzale antistante lo Stadiodi Chiavari, indelarrivati dalla Sicilia per sostenere gli uomini di Silvio Baldini nella sfida con la

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: FOTO, Virtus Entella-Palermo: tifosi rosanero al Comunale per il match dei playoff - Mediagol : FOTO, Virtus Entella-Palermo: tifosi rosanero al Comunale per il match dei playoff - WiAnselmo : RT @Mediagol: FOTO, Virtus Entella-Palermo: spunta bandiera rosanero su un balcone a Chiavari… - Mediagol : FOTO, Virtus Entella-Palermo: spunta bandiera rosanero su un balcone a Chiavari… - fabien1495 : RT @Carlino_Bologna: Virtus Bologna, il poster in regalo con il Carlino -