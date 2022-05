Fortnite: Come vincere la Skin di Ali-A (Di martedì 17 maggio 2022) Pochi giorni fa è stata annunciata la Skin di Ali-A, la quale entra a far parte della Serie Icone a partire da questa settimana, e Come accade con ogni nuova Skin Icone potete vincerla con la relativa Coppa oltre che acquistarla nel negozio oggetti, a seguire tutti i dettagli. Ali-A: Come vincere la Skin GRATIS La Coppa Ali-A si terrà il 18 Maggio, sarà suddivisa in 10 partite per un massimo di 3 ore e si giocherà in modalità Zero Costruzioni. I migliori riceveranno la Skin, gli altri invece l’emoticon esclusiva. Come da tradizione otterrete punti sia per ogni eliminazione che classificandovi in varie posizioni, oltre ovviamente la vittoria reale. A seguire vi riportiamo lo schema completo con i punti previsti: 1° posto (Vittoria Reale): ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 17 maggio 2022) Pochi giorni fa è stata annunciata ladi Ali-A, la quale entra a far parte della Serie Icone a partire da questa settimana, eaccade con ogni nuovaIcone potete vincerla con la relativa Coppa oltre che acquistarla nel negozio oggetti, a seguire tutti i dettagli. Ali-A:laGRATIS La Coppa Ali-A si terrà il 18 Maggio, sarà suddivisa in 10 partite per un massimo di 3 ore e si giocherà in modalità Zero Costruzioni. I migliori riceveranno la, gli altri invece l’emoticon esclusiva.da tradizione otterrete punti sia per ogni eliminazione che classificandovi in varie posizioni, oltre ovviamente la vittoria reale. A seguire vi riportiamo lo schema completo con i punti previsti: 1° posto (Vittoria Reale): ...

