For All Mankind 3: il trailer dei nuovi episodi della serie Apple TV+ (Di martedì 17 maggio 2022) La corsa continua: ecco il trailer della terza stagione di For All Mankind, lo space drama Apple Original che torna il 10 giugno su Apple TV+. Apple TV+ ha diffuso il trailer di For All Mankind 3 che porta gli spettatori in un nuovo decennio, spostandosi nei primi anni '90 con una corsa forsennata verso una nuova frontiera planetaria: MARTE. La terza stagione della serie acclamata dalla critica, dal vincitore dell'Emmy Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi farà il suo debutto il prossimo 10 giugno su Apple TV+ con il primo dei dieci episodi totali, seguito da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 12 agosto. Nella terza stagione, il Pianeta Rosso ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022) La corsa continua: ecco ilterza stagione di For All, lo space dramaOriginal che torna il 10 giugno suTV+.TV+ ha diffuso ildi For All3 che porta gli spettatori in un nuovo decennio, spostandosi nei primi anni '90 con una corsa forsennata verso una nuova frontiera planetaria: MARTE. La terza stagioneacclamata dalla critica, dal vincitore dell'Emmy Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi farà il suo debutto il prossimo 10 giugno suTV+ con il primo dei diecitotali, seguito da un nuovoo settimanale ogni venerdì, fino al 12 agosto. Nella terza stagione, il Pianeta Rosso ...

Advertising

IGNitalia : #AppleTVPlus ha pubblicato oggi il primo trailer dell'attesissima terza stagione di #ForAllMankind. Eccolo! - ciorancore : @DutchFlyingMen Eccociiiiiiiiiii - beatric12603282 : RT @piuam0re: RT FOR ALEX E LUIGI IN DUETTO ALL'EDIZIONE DI SANREMO LORO DUE I NUOVI SCONNESSI DEL 2023 #Amici21 #Sanremo - bologna_g : RT @stef_fracasso: In Norvegia apre il più grande, per il momento, impianto di riciclo delle batterie. Siamo solo all'inizio #energytransi… - JoMason : ?? Waiting for... #Sostenibilità, il libro! All'evento del ???? ???????????? saranno con noi in collegamento ???? ?????????????? pe… -