Foglianise | la sfilata dei carri di grano non sarà legata alla festa di San Rocco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Siamo pronti a dare il nostro contributo per organizzare ladeidi. Dopo due anni di stop a causa del Covid, l’arte della paglia deve ritornare a risplendere per le strade del paese”. Queste le dichiarazioni a caldo del presidente di 16Arte, Carmine Bianco, dopo aver protocollato, nella mattinata del 17 maggio, presso gli uffici del Comune di, la comunicazione con cui viene manita, ufficialmente, la disponibilità dei propri associati ad organizzare, in maniera autonoma oppure in collaborazione paritaria con gli Enti e le associazioni del luogo, in totale democrazia e trasparenza, la tradizionale e secolaredeidi, che si terrà il ...