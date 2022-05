Firenze, risolto il 'cold case' dell'altoatesina scomparsa 32 anni fa (Di martedì 17 maggio 2022) Evi Rauter Finalmente , dopo 32 anni, il "cold case" di Evi Rauter, di Lana (Bolzano), scomparsa il 3 settembre del 1990 dallo studentato di sua sorella a Firenze, è stato risolto . Lo riporta il ... Leggi su lanazione (Di martedì 17 maggio 2022) Evi Rauter Finalmente , dopo 32, il "" di Evi Rauter, di Lana (Bolzano),il 3 settembre del 1990 dallo studentato di sua sorella a, è stato. Lo riporta il ...

