Firenze | disoccupato pachistano trova borsa con mille euro e la porta alla polizia Rintracciata la proprietaria

(Di martedì 17 maggio 2022) Una bella storia. Undi 30 anni,, richiedente asilo in Italia, incensurato, hato in una strada diunasmarrita con dentro 1.000in contanti ma anziché tenerseli ha raggiunto una caserma dellae l'ha consegnata al personale di guardia. Gli agenti poi hanno provveduto a riconsegnarla, un'altra straniera che l'aveva perduta vicinostessa caserma, in via Baracca L'articolo proviene daPost.

Imran Mohammead, un 30enne di origini pachistane e richiedente asilo in Italia, sogna di fare il ... Una bella storia. Un disoccupato di 30 anni, pachistano, richiedente asilo in Italia, incensurato, ha trovato in una strada di Firenze una borsa smarrita con dentro 1.000 euro in contanti ma anziché t ... Un grande gesto di onestà. Un ragazzo di 30 anni, disoccupato, di origine pachistana e richiedente asilo in Italia, ha trovato in una strada di Firenze una borsa smarrita con dentro 1.000 euro in cont ...