Fiorentina vs Juventus probabili formazioni e Tv

(Di martedì 17 maggio 2022) Gara valida per l’ultima giornata della Serie A 21/22. La Viola è ancora in lotta per un piazzamento in Europa League e avrà sicuramente molte più motivazioni rispetto ai torinesi. I bianconeri infatti non hanno più nulla da chiedere per questa anonima stagione.vssi giocherà sabato 21 maggio alle ore 20:45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Come arrivano le squadre? Momento complicato per la Viola. La squadra di Vincenzo Italiano ha clamorosamente fallito il match point per l’Europa andando a perdere a Marassi contro la Sampdoria per 4-1. Prestazione davvero brutta per i fiorentini, si tratta del terzo poker subito dallanel corso della stagione. Nulla è perduto però, perché c’è ancora la possibilità ci cogliere il piazzamento in Europa League. Molto però potrebbe dipendere dai ...