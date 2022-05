Fiorentina | Antognoni | «Avrei preferito vincere lo scudetto in viola che il Mondiale…»

(Di martedì 17 maggio 2022) L’ex calciatore dellaha fatto una particolare rivelazione sulla sua carriera Giancarlo, storico ex calciatore della, nel corso di una serata organizzata da Lady Radio ha parlato delloperso nel 1982 facendo una particolare rivelazione sulla sua carriera.E MONDIALE – «Sono arrivati giocatori importanti quell’anno e siamo arrivati vicino ail titolo. Sicuramentelocon lapiuttosto che il Mondiale. Quello è un titolo che ha compensato in parte l’amarezza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Avremmo dovuto giocare domenica" commenta un dispiaciuto Giancarlo. Il ridotto del Puccini non ci mette molto a trasformarsi in una sorta di spogliatoio, con i giocatori della...... l'ex attaccante dellFrancesco Graziani ha rilasciato una lunga intervista in cui ... Aver regalato per 15 giornate, nonostante la bravura di chi subentrò, fu un handicap. Provate a ...L'ex calciatore della Fiorentina Antognoni ha fatto una particolare rivelazione sulla sua carriera Giancarlo Antognoni, storico ex calciatore della Fiorentina, nel corso di una serata organizzata da L ...