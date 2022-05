“Fiorello Presenta | Fiorello!” | 4 appuntamenti al Teatro Romano di Ostia

(Di martedì 17 maggio 2022)– Successo inarrestabile per Rosarioadche, per far fronte alle numerosissime richieste, aggiunge una quarta data. “!” sarà alanche il 6 giugno. Uno show irripetibile atteso così per ben quattro serate nella città laziale, e agligià annunciati del 3, 4 e 5 giugno, si inserisce anche quello del 6 giugno 2022. Il Rosario nazionale torna al calore del pubblico dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show. Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, ...

