Finlandia e Svezia, la corsa veloce verso la Nato. Nonostante Erodgan (Di martedì 17 maggio 2022) Tutto pronto per ricevere a braccia aperte nella Nato la Finlandia e la Svezia. Jens Stoltenberg, segretario generale dell'organizzazione, ha confermato ieri che molto probabilmente sarà concessa l'adesione ai due Paesi, una decisione che mette fine a 70 anni di neutralità. "Il presidente Putin vuole che l'Ucraina venga sconfitta, la Nato debole, il Nord America e l'Europa divisi – ha detto Stoltenberg -. Ma l'Ucraina resiste, la Nato è più forte che mai, l'Europa e il Nord America sono solidamente uniti È un momento storico, ora saremo più forti". Stoltenberg ha anticipato che il processo di ratifica sarà il più veloce possibile, assicurando che la Nato darà garanzie di sicurezza a Svezia e Finlandia da subito, anche durante il ...

