Finanziaria regionale gli emendamenti di Stefania Campo M5

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 17 maggio 2022) Ragusa – A fine della scorsa settimana l’Assembleasiciliana ha finalmente approvato la. La deputata del movimento 5 stelleevidenzia il fatto che ben tre suoisiano stati votati favorevolmente dall’aula. Con il primo sono stati stanziato 100 mila euro per i Comuni della provincia di Ragusa, per garantire l’accesso al mare ai diversamente abili tramite l’uso di apposite passerelle.ricorda che “proprio nei giorni precedenti le spiagge di Marina di Ragusa, Marina di Modica, Raganzino a Pozzallo e Cirica a Ispica, sono state insignite del prestigioso riconoscimento della bandiera blu, mentre siamo in attesa dell’assegnazione delle bandiere verdi di quest’anno, ovvero quelle che certificano le spiagge a misura di bambino e quindi ...