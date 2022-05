Finale Europa League: Siviglia blindata per Rangers-Eintracht (Di martedì 17 maggio 2022) Più di 5.000 agenti di polizia e personale di sicurezza sono in massima allerta a Siviglia mentre la città spagnola si prepara ad ospitare i tifosi dei Rangers e dell’Eintracht Frankfurt per la Finale di Europa League in programma domani sera, mercoledì 18 maggio. Le strade sono state chiuse, sono state erette barriere intorno ai monumenti e la sicurezza è stata rafforzata nelle stazioni della metropolitana e nelle piazze principali della città per cercare di mantenere l’ordine pubblico. Oltre 50.000 tifosi scozzesi e tedeschi sono attesi in città prima della partita. Entrambi i club sperano di porre fine a decenni di delusioni europee vincendo la Finale della seconda competizione continentale allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan . SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Più di 5.000 agenti di polizia e personale di sicurezza sono in massima allerta amentre la città spagnola si prepara ad ospitare i tifosi deie dell’Frankfurt per ladiin programma domani sera, mercoledì 18 maggio. Le strade sono state chiuse, sono state erette barriere intorno ai monumenti e la sicurezza è stata rafforzata nelle stazioni della metropolitana e nelle piazze principali della città per cercare di mantenere l’ordine pubblico. Oltre 50.000 tifosi scozzesi e tedeschi sono attesi in città prima della partita. Entrambi i club sperano di porre fine a decenni di delusioni europee vincendo ladella seconda competizione continentale allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan . SportFace.

