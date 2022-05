Film e serie tv: 5 scene iconiche che non erano nel copione, ma che hanno fatto la storia (Di martedì 17 maggio 2022) Da Friends a Il Cavaliere Oscuro, ecco alcune scene improvvisate o impreviste di Film e serie tv che erano troppo iconiche per essere tagliate Leggi su vanityfair (Di martedì 17 maggio 2022) Da Friends a Il Cavaliere Oscuro, ecco alcuneimprovvisate o impreviste ditv chetroppoper essere tagliate

Advertising

RebyTennant21 : RT @hygondorff: mi dispiace per qualsiasi film o serie tv che uscirà nei prossimi mesi perché l’unica cosa che intendo fare è il rewatch di… - tuttoteKit : Brividi d'autore, in arrivo al cinema il film con Maria Grazia Cucinotta #BrividiDautore #MariaGraziaCucinotta… - superbeasto1 : @badtasteit Devono capire che non è la quantità ma la qualità. E comunque con tutte queste serie tv e film ultimame… - InNotizia : Con il direttore di Film Commission l’impegno della Regione Campania per valorizzare il territorio attraverso l’ind… - xbrsmile : io non so perché sono ossessionata da questi film/serie TV sempre uguali sulla notte dello sfogo in America cioè bo… -