FI | Tajani | ' Gelmini? C' è spazio per tutti | lei ha il ruolo più ruolo importante'

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) -sbaglia a protestare sulla nomina del coordinatore di Forza Italia della Lombardia? "Uno può avere simpatie e sostenere un coordinatore, ma tocca a Berlusconi decidere, lo ha sempre fatto con grande saggezza, alla lunga abbiamo sempre visto che le sue scelte sono sagge". Lo ha detto Antonioa Radio24. "Il dibattito in un partito è naturale, accade da tutte le parti, non è stato cambiato il capogruppo alla Camera ma un coordinatore regionale, non è successo nulla. Questo non significa che non ci siaper, laè capo delegazione al governo di Forza Italia, ha unodi grande rilievo, forse l'inicarico piùche c'è dopo quello di Berlusconi", ha aggiunto il vice presidente di FI.