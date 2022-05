Festa scudetto a Reggio Emilia per il Milan o a San Siro per l’Inter: ecco cosa accadrà (Di martedì 17 maggio 2022) La Serie A si appresta a vivere gli ultimi novanta minuti di fuoco e, dodici anni dopo, lo scudetto si deciderà all’ultima giornata. L’ultima volta, nel 2010, erano l’Inter di Josè Mourinho e la Roma di Claudio Ranieri a contendersi il titolo con un gol di Diego Milito che regalò lo scudetto nerazzurro in un Siena-Inter palpitante sino all’ultimo secondo. Stavolta sono Inter e Milan a giocarsi il campionato: i rossoneri saranno di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo mentre i nerazzurri ospiteranno la Sampdoria a San Siro. Le combinazioni e i calcoli li sapete ormai a memoria: a Leao e compagni serve un solo punto per l’aritmetica certezza mentre i ragazzi di Inzaghi devono battere la Sampdoria e sperare che il Sassuolo faccia lo stesso con il ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) La Serie A si appresta a vivere gli ultimi novanta minuti di fuoco e, dodici anni dopo, losi deciderà all’ultima giornata. L’ultima volta, nel 2010, eranodi Josè Mourinho e la Roma di Claudio Ranieri a contendersi il titolo con un gol di Diego Milito che regalò lonerazzurro in un Siena-Inter palpitante sino all’ultimo secondo. Stavolta sono Inter ea giocarsi il campionato: i rossoneri saranno di scena al Mapei Stadium dicontro il Sassuolo mentre i nerazzurri ospiteranno la Sampdoria a San. Le combinazioni e i calcoli li sapete ormai a memoria: a Leao e compagni serve un solo punto per l’aritmetica certezza mentre i ragazzi di Inzaghi devono battere la Sampdoria e sperare che il Sassuolo faccia lo stesso con il ...

