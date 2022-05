Festa del Grano, l’annuncio del sindaco: “Si all’evento civile, sarà di nostra competenza” (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUno degli eventi più attesi tra quelli del panorama sannita. La Festa del Grano di Foglianise, che ha pagato come tutti gli appuntamenti territoriali la recrudescenza della pandemia, torna e lo fa in grande stile. all’evento religioso, in onore di San Rocco, si affianca quello civile, che sarà di competenza dell’amministrazione comunale nella persona del sindaco Giovanni Mastrocinque. Di seguito il post del primo cittadino di Foglianise: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUno degli eventi più attesi tra quelli del panorama sannita. Ladeldi Foglianise, che ha pagato come tutti gli appuntamenti territoriali la recrudescenza della pandemia, torna e lo fa in grande stile.religioso, in onore di San Rocco, si affianca quello, chedidell’amministrazione comunale nella persona delGiovanni Mastrocinque. Di seguito il post del primo cittadino di Foglianise: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

renatozer0 : NUOVA DATA! Dopo i sold out del 24 e del 30 settembre, la nostra festa prosegue SABATO 1 OTTOBRE Biglietti disponi… - reportrai3 : Siamo al Vinitaly. La voglia di ripartire si miscela all’odore del vino, eppure l’aria non è di festa perché Unione… - Antonio_Tajani : Oggi celebriamo la Festa dell’Europa. Un progetto che riunisce oltre 440 milioni di cittadini nel nome del progress… - FoggiaCittaAper : Celebrare i “costruttori di comunità”, bilancio positivo per la Festa del Volontariato di #Foggia… - MauroCapozza : RT @YumaTheBoxer: @capriglia1 @MauroCapozza @lucamor75772007 @Moonlightshad1 Il governo ucraino ha abolito la festa del 9 maggio ricorrenza… -