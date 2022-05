(Di martedì 17 maggio 2022) BRUXELLES - "Oggi più che mai abbiamo bisogno di. Per la ripresa economica dalla pandemia, per una risposta all'aggressione russa, per il sostegno ai rifugiati ucraini e per una crisi ...

Il forum @EusairPoint si concentrerà sui giovani, il #GreenDeal e l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali.

... Elisa, in occasione del settimoannuale della Strategia europea per la regione adriatico - ionica (Eusair), che comprende quattro Stati membri (oltre all'Italia, Croazia, Grecia e ...PA quest'anno si svolgerà nell'Auditorium della Tecnica di Roma. Si è organizzato ogni giorno ... Tra questi, l'economista e Premio Nobel Michael Spence, Elisa, Commissaria Europea per la ... Ferreira al forum Eusair, bisogna rafforzare la cooperazione - Altre notizie BRUXELLES - "Oggi più che mai abbiamo bisogno di cooperazione. Per la ripresa economica dalla pandemia, per una risposta all'aggressione russa, per il sostegno ai rifugiati ucraini e per una crisi cli ...Forum PA 2022 si svolgerà tra il 14 e il 17 giugno prossimi ... Tra questi, l’economista e Premio Nobel Michael Spence, Elisa Ferreira, Commissaria Europea per la Coesione e le Riforme, Marco Alberti, ...