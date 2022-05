FeralpiSalò-Reggiana, Playoff Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 17 maggio 2022) Archiviato anche il primo turno della fase nazionale dei Playoff, anche le seconde classificate dei tre gironi possono iniziare il proprio percorso nella post season. La rincorsa alla Serie B della Reggiana, dopo la grande delusione del campionato, riparte quindi dallo stadio Lino Turina di Salò, dove i granata affronteranno la Feralpi per l’andata dei quarti di finale. Il fischio d’inizio a FeralpiSalò-Reggiana è in programma alle ore 20:30 di questa sera. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano al match reduci dal doppio confronto vinto col brivido contro il Pescara. Il 3-3 in Abruzzo e il 2 a 1 in quel di Salò, ha permesso quindi agli uomini di Vecchi di giocarsi l’accesso alle final four contro gli emiliani, allungando 7 anche la Serie di risultati utili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Archiviato anche il primo turno della fase nazionale dei, anche le seconde classificate dei tre gironi possono iniziare il proprio percorso nella post season. La rincorsa allaB della, dopo la grande delusione del campionato, riparte quindi dallo stadio Lino Turina di Salò, dove i granata affronteranno la Feralpi per l’andata dei quarti di finale. Il fischio d’inizio aè in programma alle ore 20:30 di questa sera. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano al match reduci dal doppio confronto vinto col brivido contro il Pescara. Il 3-3 in Abruzzo e il 2 a 1 in quel di Salò, ha permesso quindi agli uomini di Vecchi di giocarsi l’accesso alle final four contro gli emiliani, allungando 7 anche ladi risultati utili ...

Advertising

LegaProOfficial : ++++ Quarti di finale #Cplayoff ++++ @feralpisalo ?? #Reggiana @MonopoliCalcio ?? @USCatanzaro1929 @JuventusFCYouth… - ottopagine : Feralpisalò-Reggiana, due motivi per seguire i playoff in chiave Avellino #Avellino - LegaProOfficial : Matchday ???? #Cplayoff | Secondo turno nazionale Andata @feralpisalo ???????? #Reggiana Pronostico? ??… - zazoomblog : Feralpisalò-Reggiana oggi in tv: data orario e diretta streaming Playoff Serie C 2021-2022 - #Feralpisalò-Reggiana… - GdB_it : FeralpiSalò, contro la Reggiana la missione non è impossibile -