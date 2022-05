Feel@Home, il nuovo format di food design inaugurato al Designtech (Di martedì 17 maggio 2022) Il format è stato progettato da Paolo Barichella in partnership con Ernestomeda e Rheavendors Il 12 maggio, in occasione dell’opening di designtech, l’hub di innovazione tecnologica nel settore del design, con sede a Milano Innovation District, è stato inaugurato anche il primo punto pilota Feel@Home. Nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia, designtech ricercava, tramite il bando Hi-Hack, startup innovative che avessero il comun denominatore di operare nel settore trasversale del design. La ricerca era orientata anche a selezionare un progetto in grado di riscrivere le regole degli spazi di consumo del cibo all’interno degli ambienti di lavoro. La proposta innovativa e rivoluzionaria per lo spazio food&Beverage è ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 17 maggio 2022) Ilè stato progettato da Paolo Barichella in partnership con Ernestomeda e Rheavendors Il 12 maggio, in occasione dell’opening ditech, l’hub di innovazione tecnologica nel settore del, con sede a Milano Innovation District, è statoanche il primo punto pilota. Nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia,tech ricercava, tramite il bando Hi-Hack, startup innovative che avessero il comun denominatore di operare nel settore trasversale del. La ricerca era orientata anche a selezionare un progetto in grado di riscrivere le regole degli spazi di consumo del cibo all’interno degli ambienti di lavoro. La proposta innovativa e rivoluzionaria per lo spazio&Beverage è ...

