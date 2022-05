Falcone e Borsellino, la moneta da 2 euro per ricordare i due magistrati anti - mafia a 30 anni dalla morte (Di martedì 17 maggio 2022) Un omaggio ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dal Poligrafico e Zecca dello Stato a trent'anni dalla loro scomparsa. Nella Collezione Numismatica 2022 arriva una moneta da due euro a corso ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) Un omaggio ai giudici Giove Paolodal Poligrafico e Zecca dello Stato a trent'loro scomparsa. Nella Collezione Numismatica 2022 arriva unada duea corso ...

Advertising

poliziadistato : #30anniinsieme #pernondimenticare i caduti delle #Stragi di mafia. Giovanni #Falcone, Francesca Morvillo, Paolo… - _Carabinieri_ : 'Carabinieri a Palermo. In Memoria di Falcone e Borsellino' è il titolo della mostra che racconta la lotta alla maf… - Raiofficialnews : 'Il racconto della #giornatadellalegalità, e dei giorni precedenti, per la #Rai è un impegno enorme, articolato su… - cinquewit : Carabinieri a Palermo, in memoria di Falcone e Borsellino. Martiri della lotta alla mafia Foto simbolo di questa na… - TVAdrano : CONIATA MONETA COMMEMORATIVA DI 2 EURO PER RICORDARE IL SACRIFICIO DEI GIUDICI FALCONE E BORSELLINO… -