Ex gieffina si scaglia contro Mercedesz Henger | “Il fidanzato a casa l’aspetta”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 maggio 2022) In questi giorni si sta molto parlando di. La figlia di Eva è stata al centro di svariate dinamiche all’Isola dei Famosi, soprattutto per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Nello specifico, pare che la giovane non abbia raccontato tutta la verità in quanto sembrerebbe fidanzata. Sulla faccenda è intervenuta anche un’ex, ovvero, Selvaggia Roma. Ecco che cosa ha rivelato. Le segnalazioni sue il presuntoLa maschera diè caduta? Molti sono convinti che la giovane abbia mentito a tutti all’Isola dei Famosi, dichiarando di essere single mentre, in realtà, avrebbe un compagno al di fuori di nome Fulvio. Il paparazzo Andrea Franco Alajmo, nelle scorse puntate di Mattino 5, ha ...