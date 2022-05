Advertising

Corriere : La studentessa sparita da Firenze 32 anni fa: é suo il corpo ritrovato impiccato in Spagna - Verdoux11 : RT @MediasetTgcom24: Evi Rauter, risolto il 'cold case' dell'altoatesina scomparsa nel 1990 #FRANCIA - MediasetTgcom24 : Evi Rauter, risolto il 'cold case' dell'altoatesina scomparsa nel 1990 #FRANCIA - ilriformista : La ragazza era sparita nel nulla il 3 settembre del 1990 - reteversilia : Firenze, risolto dopo 32 anni il caso della 'ragazza appesa': il corpo di Evi Rauter impiccato in Spagna -

BOLZANO. Per 32 anni i parenti hanno vissuto il dramma di non sapere che fine avesse fatto la loro figlia e sorella.aveva 19 anni e appena fatto la maturità, quando il 3 settembre del 1990 sparì dallo studentato di Firenze, nel quale viveva sua sorella e dove per alcuni giorni era ospite. "Vado a Siena, ...commenta E' stato risolto dopo 32 anni il 'cold case' di, la ragazza altoatesina scomparsa il 3 settembre del 1990 dallo studentato di sua sorella a Firenze. Il giorno dopo aver fatto perdere le sue tracce, una ragazza fu trovata impiccata in ...Una donna ha riconosciuto la ragazza grazie a una trasmissione austriaca che ha portato alla luce la vicenda ancora non risolta di una giovane trovata impiccata in Spagna negli anni Novanta. Per la po ...Si chiamava Evi Rauter e a settembre 1990, si allontanò da Firenze , dove studiava, lasciando un biglietto: "Vado in gita a Siena ...