Evento digitale e interattivo dedicato all’orientamento al lavoro (Di martedì 17 maggio 2022) Parlare ai giovani di orientamento alla formazione e al lavoro condividendo esperienze. È questa la scommessa sulla quale il CeSFoL, il Centro Studi Formazione e lavoro che ha sede a Pontecagnano Faiano (Salerno), ha puntato organizzando per giovedì 19 maggio dalle ore 10 “JobMaps”, il primo grande Evento digitale e interattivo in Italia dedicato all’orientamento al lavoro per gli studenti del quinto anno delle scuole superiori. Saranno gli studi di TRM a Bari a far da palcoscenico d’eccezione; mentre per le scuole in collegamento è stata scelta come piattaforma YouTube. Per le scuole interessate c’è ancora possibilità di iscriversi a compilando il form al seguente link: https://bit.ly/jobmaps2022 Al fine di fornire ai ragazzi una “cassetta degli ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 17 maggio 2022) Parlare ai giovani di orientamento alla formazione e alcondividendo esperienze. È questa la scommessa sulla quale il CeSFoL, il Centro Studi Formazione eche ha sede a Pontecagnano Faiano (Salerno), ha puntato organizzando per giovedì 19 maggio dalle ore 10 “JobMaps”, il primo grandein Italiaalper gli studenti del quinto anno delle scuole superiori. Saranno gli studi di TRM a Bari a far da palcoscenico d’eccezione; mentre per le scuole in collegamento è stata scelta come piattaforma YouTube. Per le scuole interessate c’è ancora possibilità di iscriversi a compilando il form al seguente link: https://bit.ly/jobmaps2022 Al fine di fornire ai ragazzi una “cassetta degli ...

