Evacuati dall’acciaieria Azovstal 264 militari ucraini Kiev | “Sono gli eroi del nostro tempo” Mosca | “Saranno trattati in linea con le leggi internazionali”

(Di martedì 17 maggio 2022)264 ifinoradove si rifugiavano dall’inizio della guerra in Ucraina. I primi 12 autobus, con a bordo i soldati feriti, hanno lasciato nella notte Mariupol diretti nel Donetsk. Dei circa 600 che si erano nascosti all’interno dell’impianti siderurgico, una cinquantina sarebbero feriti. “I difensori di Mariupolglidelper sempre nella storia. Mentre tenevano posizioni su, hanno impedito all’esercito russo di trasferire fino a 17 battaglioni tattici, circa 20.000 soldati in altre aree, e impedito la conquista rapida di Zaporizhzhia, l’accesso al confine amministrativo delle regioni di Donetsk e ...

Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a proposito dei combattentiAzovstal verso territori sotto il controllo russo. Peskov, citato dalla Bbc , non ha ...I soldati ucraini hanno lasciato l'Azovtsal dopo settimane in cui sono stati assediati ...in cui sono stati assediati'...i militari di Kiev che vengono perquisiti prima di essere...