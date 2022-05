Evacuata Azovstal | in 264 lasciano l' acciaieria Verso lo scambio di prigionieri | Zelensky | Abbiamo bisogno di eroi vivi

Advertising

"Per quanto riguarda i difensori che ancora rimangono nel territorio di, tutte le necessarie misure di soccorso stanno venendo adottate dallo Stato" afferma il ministero in un messaggio su ...GLI 'EROI' DI. 'Speriamo di poter salvare i nostri ragazzi', perché l'Ucraina 'ha bisogno di eroi vivi, e penso che ogni persona giudiziosa capirà queste parole' ha detto il presidente ...The defence ministry said that those who needed medical treatment were sent to a hospital in Novoazovsk, a town in eastern Ukraine ...Ukraine's military says it is working to evacuate all remaining troops from their last stronghold in the besieged port of Mariupol, ceding control of the city to Russia after months of bombardment.