Eva Henger irriconoscibile | la prima foto dopo l’incidente mortale è da brividi | Neanche sembra lei

Leggi su howtodofor

(Di martedì 17 maggio 2022) Attimi di paura per Evae il marito, Massimiliano Caroletti, coinvolti in un incidente. Laè da, ecco cosa è successo. E’ passata una settimana dalche ha coinvolto Evae il marito, Massimiliano Caroletti. E’ successo a Kaposvar, in Ungheria, e i due hanno riportato gravi danni successivi all’impatto. I due sono stati portati in due ospedali diversi e sono poche ora fa si sono riuniti. Eva e Massimiliano oggi non sono in pericolo di vita, ma sono ancora ricoverati in ospedali. Ospiti a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso hanno raccontato che l’impatto è stato causato da un altro veicolo che ha invaso la loro corsia, e i due coniugi anziani nella macchina ...