Eurovision, Malgioglio nella bufera per i giudizi sulla cantante spagnola: «Non me l'aspettavo» (Di martedì 17 maggio 2022) L'ennesima vittima del "politically correct" è Cristiano Malgioglio. Da due giorni è sulla graticola dei social e della stampa spagnola per i suoi giudizi su Chanel Terrero, cantante e ballerina cubana naturalizzata spagnola. Le sue parole non sono piaciute agli ispanici. «Devo dire che è bella e balla molto bene», aveva detto Malgioglio. «Ma la sua è una canzone estiva. Un reggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez». Malgioglio: «Non pensavo se la prendessero così» Lo stesso Gabriele Corsi, conduttore della trasmissione, aveva subito sdrammatizzato e scherzato sulle possibili reazioni. «L'hai toccata piano». «Ma non pensavo se la prendessero così tanto», – ha spiega il cantautore. «Io al discount ci vado e trovo cose deliziose, anche se ...

