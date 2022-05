Eurovision 2022 | Kalush Orchestra metta all’asta il trofeo per raccogliere fondi

Advertising

DavidPuente : Le bufale sui vincitori dell'Eurovision. L'anno scorso accusavano i Maneskin di sniffare cocaina, mentre i vincitor… - borghi_claudio : Il voto postale... La Romania accusa Eurovision di aver cambiato i voti per favorire l'Ucraina - fattoquotidiano : Fronte Ucraina. Trionfo politico della band di Kiev e 11 partiti fuorilegge - lunarossa31 : Eurovision%2C Romania lancia accuse di brogli: scoppia lo scandalo. Conferme dell'EBU su irregolarit%C3%A0 %E2%80%A… - MeAndRetweets : RT @see_lallero: Le scuse pubbliche di Cristiano Malgioglio a Chanel e l'invio di un mazzo di rose. Dalla diretta di 'La hora de La 1' del… -

...in collegamento con il direttore di rete Stefano Coletta per commentare il successo dell'... Mara Venier conferma il prime time di Domenica IN "show" venerdì 27 maggioIl finale di ...Durante l'Song Contest la Polizia Postale aveva già fatto sapere di un attacco hacker sventato , facendo ricadere le accuse del tentativo di sabotaggio sul collettivo Killnet. Poche ore ...Nei giorni scorsi la televisione pubblica rumena ha mandato in onda un comunicato nel quale ha espresso un forte disappunto riguardo una questione che è sorta recentemente: la votazione finale dell' E ...Mahmood, reduce dall'Eurofestival, ha incantato i suoi fan il 16 maggio al Teatro Concordia di Venaria Reale in una tappa del tour "Ghettolimpo".