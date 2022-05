Europa League: probabili formazioni della finale (Di martedì 17 maggio 2022) Analizziamo insieme le probabili formazioni delle squadre che si affronteranno nella finale di Europa League il 18 maggio 2022 alle ore 21:00. Europa League, probabili formazioni della finale Di seguito le formazioni di Eintracht Francoforte e Rangers: Eintracht Francoforte – Rangers: 18 maggio 2022 ore 21:00 EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kosti?; Hauge, Kamada; Borré. RANGERS (3-4-3): McGregor; Goldson, Lundstram, Bassey; Tavernier, Jack, Kamara, Bariši?; Wright, Aribo, Kent. N.B.: ricordiamo a tutti i lettori che le formazioni sono in continuo aggiornamento. In bocca al lupo! Buona fortuna a tutte le ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 17 maggio 2022) Analizziamo insieme ledelle squadre che si affronteranno nelladiil 18 maggio 2022 alle ore 21:00.Di seguito ledi Eintracht Francoforte e Rangers: Eintracht Francoforte – Rangers: 18 maggio 2022 ore 21:00 EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kosti?; Hauge, Kamada; Borré. RANGERS (3-4-3): McGregor; Goldson, Lundstram, Bassey; Tavernier, Jack, Kamara, Bariši?; Wright, Aribo, Kent. N.B.: ricordiamo a tutti i lettori che lesono in continuo aggiornamento. In bocca al lupo! Buona fortuna a tutte le ...

