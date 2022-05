Europa League | Glasner | «Abbiamo la mentalità giusta»

(Di martedì 17 maggio 2022) Galsner, allenatore del Francoforte, alla vigilia della finale di: «siamo rilassati e pronti per fare del nostro meglio» Oliver, allenatore dell’Eintracht Francoforte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Glasgow Rangers. Di seguito le sue dichiarazioni: «Questa competizione è diventata sempre più importante. Sono molto contento di quanto siamo riusciti a fare negli ultimi due mesi in. Arriviamo con una, siamo rilassati e pronti per fare del nostro meglio per domani». «Non possiamo fare tanti calcoli, hanno vinto contro la seconda e la quarta della Bundesliga, sono favoriti. Noi siamo undicesimi in Bundesliga. Non conta niente però questo è il calcolo. Tutte e due meritiamo di ...

Il Ramon Sanchez - Pizjuan, a Siviglia, è pronto ad accogliere Eintracht Francoforte e Rangers Glasgow per la finale di in programma domani sera. Uno stadio che conosce bene la coppa visto che il Siviglia padrone di casa ne ha in bacheca ben 6, record assoluto. Le due finaliste, invece, vogliono ... Queste le dichiarazioni di Oliver Glasner, tecnico dell'Eintracht, nella conferenza stampa della vigilia della finale di contro il Rangers. Altro esodo per i tifosi tedeschi: