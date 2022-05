Esportazioni italiane in crescita del 23% a marzo ma vendite dimezzate verso la Russia. Inflazione rivista dal 6,2 al 6% (Di martedì 17 maggio 2022) Sono cresciuti in marzo gli scambi commerciali italiani ma sono crollati quelli con la Russia. Lo comunica l’Istat evidenziando come nel complesso il valore delle Esportazioni è salito a 56,3 miliardi di euro, il 22,9% in più rispetto al marzo 2021 mentre le importazioni sono cresciute di quasi il 39% a 56,4 miliardi. Il mese si chiude quindi con un rosso della bilancia di commerciale di 84 milioni di euro che si confronta con un surplus di 5,1 miliardi che aveva caratterizzato il marzo 2021. A incidere sono i costi di petrolio e gas importati dall’estero. Il solo deficit energetico è stato di 8 miliardi di euro contro i 2,8 miliardi di un anno fa. Rispetto allo scorso febbraio le Esportazioni sono salite dell’1,7% e le importazioni dell’1,3%. In marzo sono cresciute ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Sono cresciuti ingli scambi commerciali italiani ma sono crollati quelli con la. Lo comunica l’Istat evidenziando come nel complesso il valore delleè salito a 56,3 miliardi di euro, il 22,9% in più rispetto al2021 mentre le importazioni sono cresciute di quasi il 39% a 56,4 miliardi. Il mese si chiude quindi con un rosso della bilancia di commerciale di 84 milioni di euro che si confronta con un surplus di 5,1 miliardi che aveva caratterizzato il2021. A incidere sono i costi di petrolio e gas importati dall’estero. Il solo deficit energetico è stato di 8 miliardi di euro contro i 2,8 miliardi di un anno fa. Rispetto allo scorso febbraio lesono salite dell’1,7% e le importazioni dell’1,3%. Insono cresciute ...

