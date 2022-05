Esercitazioni militari in Italia, cosa c’entra la NATO (Di martedì 17 maggio 2022) Nei prossimi giorni, ci saranno delle Esercitazioni della Marina militare Italiana nel sud della Sardegna. In molti pensano che quest’operazione c’entri con la guerra in Ucraina o in qualche modo con la NATO. Ecco cosa c’è di vero in tutto questo. Esercitazioni militari nelle spiagge: cosa sta succedendo I militati sbarcheranno nelle spiagge sarde alla fine del mese di maggio. La capitaneria di porto di Cagliari ha emaNATO un’ordinanza per esporre le aree interessate dalle Esercitazioni militari. Si tratta di 16 zone di mare circoscritte, collocate nelle vicinanze di paesi nella provincia del Sud Sardegna. Sarà teatro delle Esercitazioni l’area immediatamente a nord, est e ovest di Cagliari e una ... Leggi su tvzap (Di martedì 17 maggio 2022) Nei prossimi giorni, ci saranno delledella Marina militarena nel sud della Sardegna. In molti pensano che quest’operazione c’entri con la guerra in Ucraina o in qualche modo con la. Eccoc’è di vero in tutto questo.nelle spiagge:sta succedendo I militati sbarcheranno nelle spiagge sarde alla fine del mese di maggio. La capitaneria di porto di Cagliari ha emaun’ordinanza per esporre le aree interessate dalle. Si tratta di 16 zone di mare circoscritte, collocate nelle vicinanze di paesi nella provincia del Sud Sardegna. Sarà teatro dellel’area immediatamente a nord, est e ovest di Cagliari e una ...

