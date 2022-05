ESCLUSIVA – Roland Garros 2022 | Nardi | “Contento della vittoria e della mia tenuta mentale nel terzo set”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 maggio 2022) DALL’INVIATO A PARIGI, ALESSANDRO NIZEGORODCEW Lucaha commentato inai microfoni di Sportface.it il successo contro lo sloveno Andrej Martin nelle qualificazioni del. Il tennista italiano si è imposto per 7-6 5-7 6-3, accedendo così al secondo turno del tabellone di qualificazioni. “E’ stata una partita tosta, lui è un giocatore ostico che corre molto e ha un ottimo dritto. Ho vinto un buon primo set, nel secondo ho avuto possibilità per vincere ma non ci sono riuscito. Nelpoi sono andato sotto di un break, soffrendo non poco il mio avversario. Sono stato però bravo a rimanergli vicino e per fortuna è andata bene”. Così il tennista azzurro descrive la sua partita ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte, non facili da gestire visto che si ...