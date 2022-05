ESCLUSIVA – Roland Garros 2022 | Moroni | “Sono migliorato tanto | per la top 100 mi serve costanza”

(Di martedì 17 maggio 2022) DALL’INVIATO A PARIGI, ALESSANDRO NIZEGORODCEW “su tante cose. In questo inverno abbiamo lavorato, il cambiamento più grande è avvenuto nella mia testa. Miaperto totalmente sul lavoro che stiamo facendo, ogni giorno cerco di aggiungere qualcosa di nuovo. Sto lavorando molto sul servizio. Si può ancora fare meglio, ma per ora stondo bene. Ingresso in top 100? Se succederà, succederà.sicuro di avere il livello di gioco, sto lavorando. Ho tante doti,sicuro che appena avrò un po’ dipotrà essere la volta buona”. Lo ha detto Gian Marco, intervistato indal direttore di Sportface Alessandro Nizegorodcew, dopo la vittoria nelle qualificazioni al ...

DALL'INVIATO A PARIGI, ALESSANDRO NIZEGORODCEW Luca Nardi ha commentato inai microfoni di Sportface.it il successo contro lo sloveno Andrej Martin nelle qualificazioni delGarros 2022. Il tennista italiano si è imposto per 7 - 6 5 - 7 6 - 3, accedendo così ...... ALESSANDRO NIZEGORODCEW La tennista azzurra Sara Errani , dopo il successo nel primo turno delle qualificazioni delGarros 2022 contro Jang per 6 - 1 6 - 2, ha parlato inai ...L'intervista in esclusiva direttamente dalle qualificazioni al Roland Garros 2022 a Gian Marco Moroni: "Sono migliorato tanto, per la top 100 mi serve costanza" ...Lunedì subito fuori, invece, Thomas Fabbiano, Federico Gaio, Riccardo Bonadio, Gianluca Mager, settima testa di serie, e Andreas Seppi, quarta testa di serie (quest’ultimo uscito sconfitto dal derby c ...