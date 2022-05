(Di martedì 17 maggio 2022) A soli 18 anniè già uno dei quattro uomini più veloci della storia nei 200 metri e potrebbe infrangere ogni record. La disciplina reginaleggera è sicuramente la gara di velocità sui 100 metri, un terreno che è stato dominato per oltre un decennio da Usaingiamaicano che ha collezionato record su record e che detiene ancora quelli mondiali sui 100 m, 200 m e 4×100 m. In carriera il fenomenale atleta giamaicano ha vinto 11 ori mondiali e 8 ori olimpici, scrivendo una pagina indelebile della storia di questo sport. Lo scettro dei 100 metri è passato la scorsa estate a Marcel Jacobs (è in pensione dal 2017), atleta americano naturalizzato italiano, ma i record del re di questa disciplina non sono stati nemmeno scalfiti. ...

Piero Mei per 'il Messaggero'Il destino glielo avevano già scritto quando, fine gennaio 2004, andarono a registrare il bambino appena nato in casa(il lieto evento avvenne il 29, un giovedì) all'ufficio ...Alla sua età, 18 anni, Usain Bolt correva i 200 metri 34 centesimi più lento di lui: un abisso, più o meno. Eppure il tempo del giamaicano, all'epoca, fu record del mondo juniores...(nella foto), saetta Made in the Usa, vuole scrivere la storia dell'atletica sfidando già a livello cronometrico un mito per molti inarrivabile come Bolt. Il 19"49 che ha stampato all'... Erriyon Knighton, chi è il nuovo fenomeno dell’atletica che si candida ad erede di Bolt Marcell Jacobs farà il suo esordio stagionale sui 100 metri il prossimo 18 maggio al Meeting di Savona. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha dovuto saltare l'uscita di Nairobi a causa di problemi gas ...(di Alessandro Castellani) (ANSA) - ROMA, 08 MAG - Tutti in pista o in pedana, comincia il 2022 dell'atletica. Per l'Italia, reduce dai trionfi dei Giochi di Tokyo, maggio è cominciato con la buona no ...