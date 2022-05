“Era il guru del jet set, i suoi uffici un porto di mare per i clan”: le motivazioni della condanna per estorsione al “re del latte” stabiese Greco (Di martedì 17 maggio 2022) Il re del latte Adolfo Greco “era il guru del jet set” di Castellammare di Stabia e gli uffici della sua azienda, la Cil, sembravano “un porto di mare, ne entravano e ne uscivano gli esponenti e gli emissari di tutti i clan del territorio”. Lo scrivono i giudici del Tribunale di Torre Annunziata – presidente del collegio e giudice estensore Fernanda Iannone – nelle 145 pagine di motivazioni della sentenza con la quale Greco è stato condannato a otto anni di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’imprenditore era accusato dal pm della Dda di Napoli, Giuseppe Cimmarotta, di aver mediato il pizzo tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Il re delAdolfo“era ildel jet set” di Castellamdi Stabia e glisua azienda, la Cil, sembravano “undi, ne entravano e ne uscivano gli esponenti e gli emissari di tutti idel territorio”. Lo scrivono i giudici del Tribunale di Torre Annunziata – presidente del collegio e giudice estensore Fernanda Iannone – nelle 145 pagine disentenza con la qualeè statoto a otto anni di carcere peraggravata dal metodo mafioso. L’imprenditore era accusato dal pmDda di Napoli, Giuseppe Cimmarotta, di aver mediato il pizzo tra i ...

guru_mercato : Il docufilm su #Flachi, targato #Dazn, é la conclusione di una parentesi lunga 15 anni, fatta di gioie e di dolori,… - _thatsale_ : @bisbilapolemica non conosci fedewendy? era una sottovalutaters mentre quest'anno è stata una guru delle pollerz - WinsClown : RT @followbenetazzo: TWEET DEL 28 FEBBRAIO LO CAPIRONO IN POCHI QUANDO LO PUBBLICAI: I DAVIDIANI ERANO UNA SETTA METODISTA CHE ARRIVO' A SU… - fleur2poubelle : @anthropomorphen dans ma beauty guru era djjsjs - MirkoManny : RT @followbenetazzo: TWEET DEL 28 FEBBRAIO LO CAPIRONO IN POCHI QUANDO LO PUBBLICAI: I DAVIDIANI ERANO UNA SETTA METODISTA CHE ARRIVO' A SU… -