Equitazione | Piazza di Siena | edizione 2022 #ZeroDIE | abbraccio green per Ovale Villa Borghese

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - L'del concorso ippico didi: un' che protegge e illumina l'di. Dove c'era la ghiaia, Fise e Sport & Salute hanno realizzato uno 'Zero' di manto erboso identico a quello del campo gara, che circonda e protegge lo straordinario, il "pianeta" simbolo didove dal 25 al 29 maggio è in programma lo storico concorso internazionale. Lo 'Zero' in erba - della larghezza di 8 metri, lungo complessivamente poco meno di 380 metri e della superficie di oltre 3mila metri quadrati – vuole essere un messaggio di sensibilizzazione sul tema dell'emergenza ...

Il primo è quello di rafforzare quello che Roma già possiede, come gli Internazionali di tennis appena conclusi o come, appunto,di Siena, facendo in modo che non siano episodi circoscritti e ...Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli alla presentazione del concorso ippico didi Siena. 'La tradizione perchè seguivo il concorso sin da bambino, ha fatto la storia ... Equitazione, Piazza di Siena: presentato il Concorso ippico 2022 - Sport Condividi questo articolo:Roma, 17 mag. (Adnkronos) – L’edizione 2022 del concorso ippico di Piazza di Siena è #ZeroDIE: un abbraccio ‘green’ che protegge e illumina l’Ovale di Villa Borghese. Dove c’ ...Roma, 17 mag. "Con la presentazione ufficiale del Concorso Ippico di Piazza di Siena inauguriamo un'altra tappa di quella che abbiamo ribattezzato, in nome dell ...