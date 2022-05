Eni pagherà il gas russo in Euro. Il gruppo italiano apre due conti correnti presso Gazprom Bank (Di martedì 17 maggio 2022) L’Eni, “in vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni”, ha avviato in via cautelativa le procedure relative all’apertura presso Gazprom Bank dei due conti correnti denominati K, uno in Euro e uno in rubli, indicati da Gazprom Export “secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza con la nuova procedura per il pagamento del gas disposta dalla Federazione Russa”. Eni ha avviato in via cautelativa le procedure per l’apertura presso Gazprom Bank di due conti correnti Eni, tuttavia, ha già da tempo rigettato tali modifiche. Pertanto – si legge in una nota – “l’apertura dei conti avviene su base temporanea e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 maggio 2022) L’Eni, “in vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni”, ha avviato in via cautelativa le procedure relative all’aperturadei duedenominati K, uno ine uno in rubli, indicati daExport “secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza con la nuova procedura per il pagamento del gas disposta dalla Federazione Russa”. Eni ha avviato in via cautelativa le procedure per l’aperturadi dueEni, tuttavia, ha già da tempo rigettato tali modifiche. Pertanto – si legge in una nota – “l’apertura deiavviene su base temporanea e ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Eni pagherà il gas russo in Euro. Il gruppo italiano apre due conti correnti presso Gazprom Bank - squil_3 : RT @fcolarieti: Eni pagherà il gas russo in Euro. Il gruppo italiano apre due conti correnti presso Gazprom Bank - fcolarieti : Eni pagherà il gas russo in Euro. Il gruppo italiano apre due conti correnti presso Gazprom Bank - LaNotiziaTweet : Eni pagherà il gas russo in Euro. Il gruppo italiano apre due conti correnti presso Gazprom Bank - AnzaloneDocente : RT @AngeloBonelli1: Il 28 marzo AD #Eni #DeScalzi dichiarava che non avrebbe mai pagato in rubli il gas russo, oggi con sostegno del govern… -