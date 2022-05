Ematuria | quali controlli fare e come comportarsi se c’è sangue nelle urine

Leggi su dilei

(Di martedì 17 maggio 2022) Fate attenzione al. Se “vedete rosso” non perdete tempo e parlatene con il vostro medico. A ricordarlo ora c’è anche un video-spot che guida la campagna “Fermati al rosso – Tumore della vescica: un segnale può salvarti la vita”, promossa dall’associazione PaLiNUro – Pazienti Liberi dalle Neoplasie UROteliali. Non perdere tempo è fondamentale: occorre parlarne con il medico ed eventualmente con lo specialista urologo. Il rischio è quello di un tumore della vescica o più in termini generali di un tumore uroteliale. Una diagnosi precoce consente di intervenire tempestivamente quando il tumore non è ancora aggressivo e di tenere sotto controllo la malattia. Attenzione alle caratteristiche del sintomospiega Giario Conti, segretario della SIUrO (Società Italiana di Uro-Oncologia ...