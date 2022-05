Eliminato Isola dei Famosi, Blind lascia La Palapa: i nominati, puntata 16 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi dalla quale è trapelato il nuovo naufrago che ha abbandonato La Palapa mentre nuove nomination hanno decretato i concorrenti che affronteranno il televoto della settimana in attesa dell’esito della prossima puntata in programma per venerdì. Eliminato Isola dei Famosi: è Clemente Russo L’Eliminato dell’ultima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 17 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuovadell’deidalla quale è trapelato il nuovo naufrago che ha abbandonato Lamentre nuoveon hanno decretato i concorrenti che affronteranno il televoto della settimana in attesa dell’esito della prossimain programma per venerdì.dei: è Clemente Russo L’dell’ultima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

