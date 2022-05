Echo: la prima foto della nuova serie Marvel con star Alaqua Cox (Di martedì 17 maggio 2022) Alaqua Cox sarà la protagonista di Echo, la nuova serie Marvel in arrivo nel 2023, ecco la prima foto scattata sul set. Disney+ ha annunciato che le riprese della serie Echo, progetto targato Marvel Studios che debutterà sulla piattaforma di streaming nel 2023, sono attualmente in corso ad Atlanta. La protagonista Alaqua Cox è ritratta nella prima foto che è stata condivisa dalla produzione. L'attrice Alaqua Cox, che ha fatto il suo debutto nel MCU nel 2021 nella serie Marvel Studios Echo riprenderà la parte avuta in Hawkeye, in cui interpreta l'implacabile Maya Lopez, leader sorda di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022)Cox sarà la protagonista di, lain arrivo nel 2023, ecco lascattata sul set. Disney+ ha annunciato che le riprese, progetto targatoStudios che debutterà sulla piattaforma di streaming nel 2023, sono attualmente in corso ad Atlanta. La protagonistaCox è ritratta nellache è stata condivisa dalla produzione. L'attriceCox, che ha fatto il suo debutto nel MCU nel 2021 nellaStudiosriprenderà la parte avuta in Hawkeye, in cui interpreta l'implacabile Maya Lopez, leader sorda di ...

