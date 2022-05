Ecco il nuovo cervellone del Fisco che ci controlla anche il conto corrente: cosa cambia subito (Di martedì 17 maggio 2022) È stata attuata dalla Guardia di Finanza una mappatura socio economica della criminalità per migliorare e potenziare l'analisi di rischio nel contrasto all'evasione, alle frodi e al riciclaggio di denaro. Come riporta Il Sole 24 Ore, a inizio maggio il Comando Generale ha messo a punto una circolare e un manuale con ben sei fenomeni di analisi. Primo fra tutti è la cosiddetta ricchezza generata e le spese registrate. Grazie all'analisi dei dati le Fiamme Gialle riusciranno a stimare le provincie che presentano il più elevato rischio di evasioni fiscali. In secondo luogo vi è l'analisi degli aiuti per l'emergenza sanitaria erogati da imprese e partita Iva. Qui verranno prese in considerazione le provincie nelle quali negli ultimi due anni si è concentrato il maggior numero di imprese che hanno ricevuto sussidi per fronteggiare la crisi causata dal Covid. Nel mirino della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) È stata attuata dalla Guardia di Finanza una mappatura socio economica della criminalità per migliorare e potenziare l'analisi di rischio nel contrasto all'evasione, alle frodi e al riciclaggio di denaro. Come riporta Il Sole 24 Ore, a inizio maggio il Comando Generale ha messo a punto una circolare e un manuale con ben sei fenomeni di analisi. Primo fra tutti è la cosiddetta ricchezza generata e le spese registrate. Grazie all'analisi dei dati le Fiamme Gialle riusciranno a stimare le provincie che presentano il più elevato rischio di evasioni fiscali. In secondo luogo vi è l'analisi degli aiuti per l'emergenza sanitaria erogati da imprese e partita Iva. Qui verranno prese in considerazione le provincie nelle quali negli ultimi due anni si è concentrato il maggior numero di imprese che hanno ricevuto sussidi per fronteggiare la crisi causata dal Covid. Nel mirino della ...

Advertising

enpaonlus : ?? #LietoFine! La gattina salvata a #Borodyanka al settimo piano di un palazzo distrutto ha ritrovato la sua amica u… - RadioItalia : Ecco il video di 'No stress' di @mengonimarco ! - Screenweek : #DavidTennant è di nuovo il Dottore! Ecco le prime foto dal set dello speciale realizzato per i 60 anni della serie… - ReporterGourmet : Vale già 100 milioni di dollari Neat Burger, la catena di fast food vegani in cui Leo Di Caprio investirà nei pross… - megamodo : Il nuovo Airbox Polini per Vespa è un accessorio indispensabile per tutti gli appassionati di tuning Vespa. L’ Air… -