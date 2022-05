E’ uscito “Bad Habits” il primo album di Bianca Ventura (Di martedì 17 maggio 2022) Bianca VenturaDopo gli ottimi riscontri radiofonici ottenuti con i due singoli “Mine” e “No”, ecco Bad Habits (B-Whise Records) il primo album della giovane cantautrice milanese Bianca Ventura, già disponibilein tutti gli store digitali. Tutti i brani sono stati scritti integralmente da Bianca a 14 anni insieme al padre e prodotti da Nicolò Fragile, noto musicista e produttore artistico (Mina, Eros Ramazzotti), che ha raccolto intorno al suo pianoforte e alle sue tastiere, il giovane ma già affermato chitarrista Lorenzo Ceci, accanto a session men di lungo corso e fama internazionale come Marco Mariniello al basso, Leif Searcy alla batteria e Marco Brioschi al flicorno. Le canzoni di Bad Habits spaziano dal genere pop ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 17 maggio 2022)Dopo gli ottimi riscontri radiofonici ottenuti con i due singoli “Mine” e “No”, ecco Bad(B-Whise Records) ildella giovane cantautrice milanese, già disponibilein tutti gli store digitali. Tutti i brani sono stati scritti integralmente daa 14 anni insieme al padre e prodotti da Nicolò Fragile, noto musicista e produttore artistico (Mina, Eros Ramazzotti), che ha raccolto intorno al suo pianoforte e alle sue tastiere, il giovane ma già affermato chitarrista Lorenzo Ceci, accanto a session men di lungo corso e fama internazionale come Marco Mariniello al basso, Leif Searcy alla batteria e Marco Brioschi al flicorno. Le canzoni di Badspaziano dal genere pop ...

