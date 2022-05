“É sempre mezzogiorno” | cordon bleu di melanzane filanti di Daniele Persegani

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 17 maggio 2022) L’aria si fa frizzante e non solo per l’arrivo del ciclone Hannibal o per l’approssimarsi del finale di stagione, piuttosto perchè in studio arriva. Il cuoco piacentino, oggi, propone un secondo piatto a base di. Ecco idi. Ingredienti 2grandi, 2 pomodori ramati, 2 mozzarelle, 1 mazzetto di basilico, 200 g prosciutto cotto, farina, 5 uova, 100 g parmigiano grattugiato, 1 cucchiaio di prezzemolo, pangrattato, sale e pepe, olio per friggere Salsa: 60 g cetriolini sott’aceto, 60 g cipolline sott’aceto, 100 g maionese, 10 gocce di tabasco Procedimento Tagliamo lea rondelle sottili circa 3-4 mm e le immergiamo in una ciotola colma di acqua salata. Lasciamo ...