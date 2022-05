Dybala, il saluto di Vlahovic: “Bastato poco per capire che parlavamo la stessa lingua” (Di martedì 17 maggio 2022) Dusan Vlahovic omaggia Paulo Dybala, che ieri sera contro la Lazio ha disputato l’ultima partita casalinga con la maglia della Juventus. Questo il saluto dell’attaccante serbo, che si è affidato al proprio profilo Instagram: “Ci è Bastato poco per capire che parlavamo la stessa lingua, uno sguardo ed è stata subito Joya. Il calcio è questo, amici innamorati di un pallone che rincorrono lo stesso sogno. Di una cosa sono certo, ovunque ti porti il destino continuerai a splendere. Grazie di tutti campione. In bocca al lupo per tutto, ti voglio bene! Mancherai”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Dusanomaggia Paulo, che ieri sera contro la Lazio ha disputato l’ultima partita casalinga con la maglia della Juventus. Questo ildell’attaccante serbo, che si è affidato al proprio profilo Instagram: “Ci èperchela, uno sguardo ed è stata subito Joya. Il calcio è questo, amici innamorati di un pallone che rincorrono lo stesso sogno. Di una cosa sono certo, ovunque ti porti il destino continuerai a splendere. Grazie di tutti campione. In bocca al lupo per tutto, ti voglio bene! Mancherai”. SportFace.

