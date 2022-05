Due minorenni investono una donna con la moto, rischiano il linciaggio dal compagno (Di martedì 17 maggio 2022) Due minorenni sfrecciano lungo le stradine di forcella investendo una donna di ritorno dal lavoro. Il compagno, insieme ad un gruppo, li insegue. Due minorenni sono ricercati per il grave… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 17 maggio 2022) Duesfrecciano lungo le stradine di forcella investendo unadi ritorno dal lavoro. Il, insieme ad un gruppo, li insegue. Duesono ricercati per il grave… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

